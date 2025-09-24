Chiara Ferragni a processo | due Associazioni dei consumatori contro una anziana tratta Rinviata al 4 novembre la decisione sulle parti civili
Ieri 23 settembre si è aperta davanti alla terza sezione penale presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda del “ Pandoro Gate “, un caso affrontato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, e delle uova di Pasqua. L’imprenditrice non era presente in aula ed è accusata di truffa continuata e aggravata. Con lei sono a processo l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco, da poco scomparsa e per questo è stata formalizzata l’estinzione del reato, e l’imprenditore Francesco Cannillo patron di Cerealitalia-ID. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
