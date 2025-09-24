Chiara Ferragni a processo | due Associazioni dei consumatori contro una anziana tratta Rinviata al 4 novembre la decisione sulle parti civili

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri 23 settembre si è aperta davanti alla terza sezione penale presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda del “ Pandoro Gate “, un caso affrontato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, e delle uova di Pasqua. L’imprenditrice non era presente in aula ed è accusata di truffa continuata e aggravata. Con lei sono a processo l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco, da poco scomparsa e per questo è stata formalizzata l’estinzione del reato, e l’imprenditore Francesco Cannillo patron di Cerealitalia-ID. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chiara ferragni a processo due associazioni dei consumatori contro una anziana tratta rinviata al 4 novembre la decisione sulle parti civili

© Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni a processo: due Associazioni dei consumatori contro, una anziana tratta. Rinviata al 4 novembre la decisione sulle parti civili

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni

Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci parla del cast: “Da Chiara Ferragni a Francesco Totti”

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»

Ritorno di fiamma tra Ferragni e Tronchetti: Chiara ora desidera un figlio!

Chiara Ferragni a processo: rinviata al 4 novembre la decisione sulle parti civili; Chiara Ferragni, al via il processo per il caso pandoro e uova di Pasqua, in aula anche un'anziana: «Ne acquistai dieci, mi sento presa in giro»; Pandoro gate, si apre il processo a Chiara Ferragni per truffa aggravata. Cos’è successo in tribunale a Milano.

chiara ferragni processo dueProcesso a Chiara Ferragni per il Pandorogate: parti civili altre due associazioni di consumatori ed una pensionata di Avellino - L’influencer non era in aula, dove invece si sono costituite come parti lese le associazioni Adicu e Casa del consumatore. Riporta msn.com

chiara ferragni processo dueChiara Ferragni a processo: una consumatrice e due associazioni chiedono di costituirsi parte civile - La donna chiede 500 euro di risarcimento: ha acquistato i pandori per “fare beneficenza – spiegano i legali – Dai ... Secondo milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Ferragni Processo Due