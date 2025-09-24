Chi vuole un contraddittorio è d' accordo con gli assassini Iacchetti e la strana idea di democrazia

Torna, in prima serata, la strana idea di democrazia liberale targata Enzo Iacchetti. L’ordine cronologico degli eventi è preoccupante. Incalzato da Bianca Berlinguer su Rete 4, la scorsa settimana, il comico insulta l’interlocutore pro-Israele e spiega ai telespettatori che in questa guerra, secondo lui, non ci dovrebbe essere un contraddittorio. Il motivo è presto detto: c’è solo un esercito, solo una parte cattiva contro una presunta parte buona. Ieri sera, sempre interrogato dal programma È sempre carta bianca, non solo persevera nell’errore ma rincara la dose. "Su un genocidio, dichiarato in tutto il mondo e con i ministri israeliani che stanno vomitando e vomitando cose impossibili, il contraddittorio non esiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

