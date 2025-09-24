Chi vince e dove Regionali 2025 cosa dicono i sondaggi | cambia il quadro nazionale?

Manca sempre meno alle elezioni regionali e il clima politico si fa via via più acceso. Gli elettori attendono di conoscere i nuovi equilibri territoriali mentre i partiti si preparano a una sfida che, pur essendo locale, avrà inevitabili ripercussioni sul quadro nazionale. Intanto il Tg La7 ha diffuso il più recente sondaggio sulle intenzioni di voto, una fotografia che non solo misura le tendenze generali ma che, se letta in chiave regionale, offre spunti interessanti per comprendere dove il consenso potrà consolidarsi e dove invece saranno decisive le alleanze o i candidati in campo. Va ricordato che i dati nazionali hanno un valore limitato se traslati direttamente sulle elezioni locali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it