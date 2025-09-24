Chi sono le 4 persone graziate oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Roma, 24 settembre 2025 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a quattro detenuti. Ma chi sono le persone graziate dal Capo dello Stato e perché è stata loro concessa la grazia? Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato – ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione – quattro decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Lo rende noto il Quirinale in un comunicato. E gli auguri di pronta guarigione I beneficiari sono Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu.

