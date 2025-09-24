Chi sono i candidati alle elezioni nelle Marche 2025 | nomi e liste alle regionali

Alle elezioni regionali nelle Marche, i prossimi 28 e 29 settembre si sfidano: il governatore uscente Francesco Acquaroli (centrodestra), l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci (centrosinistra), Lidia Mangani (Pci), Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del Popolo). Vediamo chi sono nel dettaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - candidati

Infermieristica? Nelle università della Lombardia sono più i posti dei candidati

Regionali, Martusciello (FI): “I nomi dei candidati sono quelli già usciti”

Elezioni regionali Toscana 2025: chi sono i candidati

Sosteniamo le eccellenze italiane! Sono a Casalgrande per supportare i candidati di Forza Italia e fare visita alle aziende di questo territorio che con competenza, dedizione e qualità contribuiscono a fare grande l'Italia! - facebook.com Vai su Facebook

? Sono stati annunciati i candidati al Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025 Scopri chi è in lizza per il premio di quest'anno https://europarl.europa.eu/topics/it/article/20250922STO30493/premio-sacharov-2025-tutti-i-candidati… - X Vai su X

Elezioni Regionali Marche, chi è il candidato del centrosinistra Matteo Ricci e qual è il suo programma; Elezioni regionali nelle Marche, chi sono i candidati alla presidenza; La prossima sfida tra Meloni e Schlein si avvicina: oltre un milione di italiani al voto.

Elezioni Marche 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Le elezioni regionali 2025 nelle Marche si terranno domenica 28 e lunedì 29 settembre. Segnala fanpage.it

Elezioni regionali nelle Marche, chi sono i candidati alla presidenza - Oltre ad Acquaroli e Ricci, gli altri contendenti sono Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione, Claudio Bolletta (Democrazia ... Scrive tg24.sky.it