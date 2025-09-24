Chi sono Gabriele Finotello e Massimo Zen graziati da Sergio Mattarella | Ho solo cercato di difendermi

Quattro persone sono state interessate oggi dai decreti di grazia firmati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu. Quattro diverse storie fatte di reati, detenzione e redenzione, accomunate ora dalla decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di procedere con la grazia. Per Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu il capo dello Stato ha firmato i decreti.

Uccise il padre a martellate. Mattarella lo ha graziato; Uccisero il ladro giostraio e il papà, Massimo Zen e Gabriele Finotello ottengono la grazia dal presidente Mattarella; Mattarella firma quattro grazie. C’è anche Gabriele Finotello, che uccise il padre violento.

Uccisero il ladro giostraio e il papà, Massimo Zen e Gabriele Finotello ottengono la grazia dal presidente Mattarella - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato e concesso 4 decreti di grazia attuando così i provvedimenti di clemenza individuale in conform ... Secondo msn.com

Il presidente Mattarella grazia Gabriele Finotello: uccise il padre a martellate al culmine di una lite - Il presidente Mattarella ha concesso la grazia totale a Gabriele Finotello, che nel febbraio del 2021 uccise a martellate il padre al culmine di un lite ... Da fanpage.it