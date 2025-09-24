Chi sono Gabriele Finotello e Massimo Zen graziati da Sergio Mattarella | Ho solo cercato di difendermi

Quattro persone sono state interessate oggi dai decreti di grazia firmati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu. Quattro diverse storie fatte di reati, detenzione e redenzione, accomunate ora dalla decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di procedere con la grazia. Per Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu il capo dello Stato ha firmato i decreti. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Uccise il padre a martellate. Mattarella lo ha graziato; Uccisero il ladro giostraio e il papà, Massimo Zen e Gabriele Finotello ottengono la grazia dal presidente Mattarella; Mattarella firma quattro grazie. C’è anche Gabriele Finotello, che uccise il padre violento.

