Chi può riceverlo come si presenta la domanda quando arriva il pagamento Tutto quello che c’è da sapere sul contributo da 480 euro per le madri lavoratrici tra automatismi esclusioni e procedure online

A rriverà a dicembre, in un’unica soluzione, e sarà destinato a una platea ristretta ma significativa: madri lavoratrici con almeno due figli a carico e un reddito annuo inferiore ai 40.000 euro. Il Bonus Mamme 2025, 480 euro netti, non tassati, è stato confermato anche per quest’anno. Un gesto importante, ma più che altro simbolico, visto che, come spesso accade, dietro la cifra si nasconde una realtà più complessa, fatta di esclusioni, limiti strutturali e interrogativi politici. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Bonus mamme lavoratrici 2025: domanda, come richiederlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

