Chi l’ha visto? torna con un atroce caso di cronaca nera | di cosa si parla
News TV. Federica Sciarelli torna stasera, mercoledì 24 settembre dalle 21.20 su Rai 3, con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma che da anni dà voce a chi cerca verità, giustizia e risposte. Una serata intensa, tra storie drammatiche, testimonianze inedite e casi ancora irrisolti, che promette di catturare l’attenzione degli spettatori fino all’ultimo minuto. Leggi anche: Addio a Claudia Cardinale, il ricordo in lacrime della nipote Leggi anche: Sondaggi, chi vola a sorpresa: la verità sui partiti a Porta a Porta Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l'ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre) Antonietta Gargiulo: la forza di una sopravvissuta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
