Chi l’ha Visto? stasera i casi di Antonietta Gargiulo e Elena Vergari

“Quando ho saputo che le bambine erano morte, sono stata per giorni a guardare il soffitto. Non volevo collaborare con i medici. Poi è stato come se Alessia e Martina mi avessero chiesto di non lasciarmi andare, di non morire, perché altrimenti la loro storia sarebbe morta con me”. Sono queste le parole di  Antonietta Gargiulo – sopravvissuta alla strage compiuta dal marito, un carabiniere – rilasciate a  Chi l’ha Visto?, il programma di  Federica Sciarelli, in onda questa sera, mercoledì 24 settembre, in prima serata su Rai 3. Il 28 febbraio 2018, a Cisterna di Latina, il marito della donna, Luigi Capasso, sparò a lei e alle loro due figlie, uccidendo le bambine. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni del 24 settembre - I casi di oggi dall'scomparsa di Elena Vergari al racconto di Antonietta Gargiulo.

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 24 settembre 2025 - La conduttrice Federica Sciarelli dialoga con Antonietta Gargiulo, protagonista nel 2018 di un atroce caso di cronaca nera

