Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 24 settembre 2025 su Rai 3

. Questa sera – mercoledì 24 settembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il marito carabiniere le ha sparato tre colpi, poi è andato dalle figlie e le ha uccise: Antonietta Gargiulo parla al programma condotto da Federica Sciarelli. “Quando ho saputo che le bambine erano morte sono stata per giorni a guardare il soffitto, non volevo collaborare con i medici. Poi è stato come se Alessia e Martina mi avessero chiesto di non lasciarmi andare, di non morire, perché altrimenti la loro storia sarebbe morta con me”. 🔗 Leggi su Tpi.it

