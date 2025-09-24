Chi l’ha visto? anticipazioni del 24 settembre | la strage di Cisterna di Latina

La puntata di Chi l’ha visto? in onda martedì 24 settembre in prima serata su Rai3 e condotta da Federica Sciarelli, riporta al centro dell’attenzione uno dei casi più drammatici degli ultimi anni: la strage di Cisterna di Latina. Una vicenda che ha sconvolto il Paese e che, ancora oggi, continua a porre domande dolorose sulla violenza domestica e sulla mancata tutela delle vittime. Chi l’ha visto?, i casi del 24 settembre. Protagonista della testimonianza è Antonietta Gargiulo, la donna sopravvissuta all’agguato del marito, un Carabiniere che le sparò tre colpi prima di rivolgere la sua arma contro le figlie Alessia e Martina, uccidendole. 🔗 Leggi su Dilei.it

