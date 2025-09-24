Chi ha visto ci dica | si cercano testimoni per il gravissimo incidente che ha coinvolto Cesare
"Cesare si trova in gravissime condizioni all'ospedale e sta lottando tra la vita e la morte. Se qualcuno ha visto qualcosa, vi prego di farvi avanti". Questo l'appello, condiviso su numerosi gruppi social della Brianza, degli amici e dei familiari del 44enne monzese Cesare Patruno, rimasto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: visto - dica
NOTA PASTORALE DI ZUPPI L’Arcivescovo alla Tre Giorni del Clero ha consegnato la Nota Pastorale “Sua madre disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dica, fatela (Gv 2,5)” Durante la Tre Giorni del Clero, che si è conclusa oggi in Seminario e che ha visto mom - facebook.com Vai su Facebook
Dice che hanno evitato l'Italia, visto che è capace di fare tutto da sola... - X Vai su X
Apple Watch Ultra 3 ha il miglior GPS mai visto (dice Apple); Si cerca un escursionista disperso nella zona di Entracque; Giulietti: i giovani di Tor Vergata cercano la spiritualità ma non sanno come.