Chi era Pasquale Squitieri il grande amore di Claudia Cardinale

"L'unico amore della mia vita", così Claudia Cardinale amava definire Pasquale Squitieri, regista e uomo fuori dagli schemi che riuscì a conquistare il cuore dell'attrice, costruendo con lei una relazione solida e importante, durata decenni. Chi era Pasquale Squitieri. Classe 1938, originario di Napoli, Pasquale Squitieri è stato un regista e sceneggiatore, ma soprattutto l'amore eterno per Claudia Cardinale. Quando si incontrarono per la prima volta lei aveva da poco messo fine al matrimonio con Franco Cristaldi, produttore cinematografico che, dopo l'arrivo in Italia, lanciò la carriera d'attrice di Claudia.

Claudia Cardinale fuori dal set: la ferita dello stupro, l'amore eterno per Squitieri e il pettegolezzo su Chirac; Pasquale Squitieri personaggio del film diretto da Ottavia Fusco; Claudia Cardinale ha 87 anni. La sua vita in Francia con i figli e i nipotini. Lo stupro subìto a 16 anni e il legame con Pasquale Squiteri, «unico amore della mia vita».

Chi era e come è morto Pasquale Squitieri? Biografia del marito di Claudia Cardinale - Fu sposato con Silvana Filotico, da cui ebbe tre figli, e con l’attrice e cantante Ottavia Fusco, sua ultima compagna dal 2003 e poi ... Da tag24.it