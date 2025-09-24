Claudia Cardinale esplode negli Anni 60. Per la precisione 1959, in Un maledetto imbroglio, di e con Pietro Germi, tratto da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda. Claudia è entusiasta di Germi, li vezzeggia, lo coccola, gli sta sempre vicino. Ma Germi è un duro. All’improvviso, si toglie la dentiera e le chiede se adesso le piace anche così. Pazzesco e sublime. Claudia comprende, e impara. Claudia Cardinale in Un maledetto imbroglio. Chi era (e chi non era) Claudia Cardinale?. Ma chi è Claudia? Non è straripante come la Loren. Non è sofisticata come la Vitti. Non è insinuante come la Schiaffino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi era davvero Claudia Cardinale?