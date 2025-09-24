Chi era davvero Claudia Cardinale?
Claudia Cardinale esplode negli Anni 60. Per la precisione 1959, in Un maledetto imbroglio, di e con Pietro Germi, tratto da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda. Claudia è entusiasta di Germi, li vezzeggia, lo coccola, gli sta sempre vicino. Ma Germi è un duro. All’improvviso, si toglie la dentiera e le chiede se adesso le piace anche così. Pazzesco e sublime. Claudia comprende, e impara. Claudia Cardinale in Un maledetto imbroglio. Chi era (e chi non era) Claudia Cardinale?. Ma chi è Claudia? Non è straripante come la Loren. Non è sofisticata come la Vitti. Non è insinuante come la Schiaffino. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: davvero - claudia
Claudia Mori scrive alla Rai: “Ma siete davvero interessati al ritorno di Celentano?”
Claudia Mori: “Ma siete davvero interessati al ritorno di Celentano?”, arriva la risposta della Rai
Ci ha lasciato, a 87 anni, Claudia Cardinale. E sarebbe davvero lungo elencare i tanti titoli, i tanti Cult del Nostro Cinema a cui ha prestato la sua bellezza e bravura, da "8½" a "Il Gattopardo", da "Rocco e i suoi Fratelli" a "I Soliti Ignoti", da "Bello, onesto, emigr - facebook.com Vai su Facebook
È morta Claudia Cardinale, una delle ultima dive del cinema del Novecento; Claudia Cardinale, chi era l'attrice: lo stupro da giovane, il figlio segreto, gli amori della sua vita e la relazione mancata con Alain...; L’ultima intervista di Claudia Cardinale: «Ho detto “no” a Pasquale Squitieri. Avevo già rifiutato Brando, Delon e Tognazzi.
Claudia Cardinale: «Rifiutai Alain Delon. Visconti mi chiedeva di baciarlo con la lingua, non l'ho mai fatto. Mastroianni? Mai cascata. Ho amato solo Pasquale Squitieri» - Ma Claudia Cardinale morta ieri a 87 anni non si è mai sentita veramente bella. Lo riporta msn.com
Claudia Cardinale: «Rifiutai Alain Delon. Visconti mi chiedeva di baciarlo con la lingua, non l'ho mai fatto. Mastroianni? Mai cascata» - Ma Claudia Cardinale morta ieri a 87 anni non si è mai sentita veramente ... Riporta msn.com