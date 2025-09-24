Chi è Thomas Taylor? Illustratore del primo Harry Potter e autore di Malamander

Thomas Taylor è un illustratore e scrittore britannico noto in tutto il mondo per aver realizzato la copertina del primo libro di Harry Potter, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, edizione Bloomsbury 1997. Da allora, è diventato un punto di riferimento nella letteratura per ragazzi, soprattutto grazie alla saga Malamander, oggi pubblicata anche in Italia da Il Castoro. Dalla copertina che ha cambiato la storia alla narrativa fantasy. All’età di soli 23 anni, Taylor venne incaricato da Bloomsbury di illustrare la prima edizione britannica di Harry Potter. Quel disegno – Harry davanti all’Espresso per Hogwarts – sarebbe diventato una delle immagini più iconiche della cultura pop contemporanea. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

