Chi è Stanisic, la Juve l’aveva seguito con attenzione in estate: tutti i dettagli sul terzino del Bayern Monaco. Il suo nome è emerso con forza nelle ultime ore, grazie al retroscena di mercato svelato da Fabrizio Romano, ma chi è veramente Josip Stanisic? Il terzino destro del Bayern Monaco è stato uno degli obiettivi principali del calciomercato Juve estivo, un profilo che la dirigenza bianconera continua a monitorare con grande attenzione per il futuro. Nato a Monaco di Baviera da genitori croati, Josip Stanisic è un difensore classe 2000 che ha completato la sua crescita calcistica. Nonostante la giovane età, si è già ritagliato uno spazio importante, dimostrando grande affidabilità ogni volta che è stato chiamato in causa, tanto da diventare anche un punto fermo della nazionale croata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Stanisic, la Juve l’aveva seguito con attenzione in estate: il futuro potrebbe essere in bianconero? La situazione