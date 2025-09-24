Chi è Patrick il figlio di Claudia Cardinale

Patrick è il figlio di Claudia Cardinale. Primogenito dell’attrice, ha alle spalle una storia lunga e complessa, a tratti particolarmente dolorosa. Patrick infatti nacque dopo una violenza subita dall’attrice quando aveva solamente 16 anni. La sua nascita avvenne in segreto a Londra e per diversi anni la stessa Claudia non svelò la verità al figlio, lasciandogli credere che fosse il fratello minore. Sino alla rivelazione e ad una verità che, con grande coraggio, scelse di rivelare al mondo. Claudia Cardinale, la violenza a 16 anni e la nascita di Patrick. Attrice di successo, donna bellissima e indomita, Claudia Cardinale aveva alle spalle un dolore immenso, mai raccontato e per anni sepolto nel suo cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

