Chi è Lucia Mascino la carriera e la vita privata dell’attrice | 10 anni fa ho chiuso la storia più importante della mia vita

24 set 2025

Lucia Mascino attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro, alla televisione, al cinema sia d’autore che popolare, ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi tra i quali: 4 candidature ai Nastri d’argento, il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018 come miglior attrice protagonista e il Premio Flaiano per il teatro nel 2023 Lucia Mascino ha  recitato in vari film di successo sul grande schermo  come: L’estate del mio primo bacio, Diverso da chi?, Habemus Papam, Il rosso e il blu, La scoperta dell’alba, Viva la libertà, La ragazza del mondo, Amori che non sanno stare al mondo, genitori quasi perfetti, Odio l’estate, Una terapia di gruppo e molti altri ancora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lucia Mascino, la carriera e la vita privata dell’attrice: “10 anni fa ho chiuso la storia più importante della mia vita”

