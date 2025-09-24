Chi è l’imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna

Avrebbe provato a fuggire in barca prima di essere bloccato dai carabinieri per l’omicidio di Cinzia Pinna. L’ imprenditore Emanuele Ragnedda è accusato di aver ucciso la 33enne di Castelsardo, nel Sassarese, scomparsa nella serata dell’11 settembre. Il noto produttore di vino ha confessato il delitto agli inquirenti e avrebbe anche indicato il luogo dove è stato nascosto il cadavere della donna. Il 41enne originario di Arzachena porta il cognome di una storica famiglia di viticoltori sardi ed è conosciuto a livello internazionale per la vendita del “bianco più caro d’Italia”, con prezzi fino a 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Chi è l’imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna

