Chi è l’ex compagno di Cristiana Capotondi Andrea Pezzi e il mistero sul padre della figlia nata un anno dopo la fine della storia

Cristiana Capotondi è stata legata all’ex compagno Andrea Pezzi dal 2006 all’estate del 2021. Circa un anno dopo la fine della relazione, è rimasta incinta della figlia Anna. Pur parlando della sua vita privata, ha mantenuto il massimo riserbo sull’ identità del padre della bimba, precisando che non si trattava di Pezzi, ma confermando l’importanza del suo ex compagno nella sua vita: “ Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

