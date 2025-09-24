Chi è il commercialista toscano imbarcato con la Sumud Flotilla | Una notte difficile

Pistoia, 24 settembre 2025 – Si chiama Nicola Maglione ed è un commercialista pistoiese. E’ uno delle decine di attivisti imbarcato sulle navi della Sumud Flotilla. Dopo aver raggiunto la Sicilia in aereo nelle scorse settimane, è salito sulla barca “ Fair Lady ” ed è partito. “Voglio provare a fare qualcosa per chi soffre e non ha via di scampo – dice Maglione, professionista conosciuto a Pistoia – Restare inerme a guardare sarebbe un sopravvivere e non voglio assuefarmi a questa prospettiva che umilia il senso meraviglioso della vita”. Dal suo profilo Instagram ha raccontato la notte tra martedì e mercoledì, quella in cui dalle barche si sono udite diverse esplosioni, con danneggiamento parziale di alcune imbarcazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

