Chi è Francesca Luce la nipote attrice di Claudia Cardinale
Il cognome è di quelli che pesano come un’eredità luminosa, ma anche come un biglietto da visita carico di responsabilità. Francesca Luce Cardinale, nipote della leggendaria Claudia Cardinale, ha scelto di seguire le orme della zia e di costruirsi una carriera da attrice. Giovane, determinata e con un percorso già ricco di esperienze, Francesca Luce rappresenta una nuova generazione di interpreti che guardano al cinema con passione, preparazione e coraggio. Il pubblico italiano ha iniziato a conoscerla attraverso il suo debutto al cinema e le apparizioni televisive, ma il suo nome è salito alla ribalta anche per alcune polemiche legate a RaiNews24 e alle celebri “Pillole di poesia”. 🔗 Leggi su Dilei.it
