Chi è Emanuele Ragnedda l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna | il suo vino è il più caro d’Italia
L’uomo del “vino bianco più caro d’Italia”. È un imprenditore noto Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, la donna scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre a Palau. Appartenente a una famiglia storica del Vermentino, è diventato famoso per produrre vini bianchi costosissimi. Ragnedda, originario di Arzachena, è un imprenditore conosciuto per vari motivi. Figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, fa parte di una famiglia nota per la produzione di vino d’eccellenza radicata nel territorio. Il padre è uno dei fondatori della cantina Capichera, marchio sardo ceduto di recente con cui è diventato famoso in tutto il mondo il Vermentino di Gallura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
