Chi è Emanuele Ragnedda l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna | il suo vino è il più caro d’Italia

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo del “vino bianco più caro d’Italia”. È un imprenditore noto Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, la donna scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre a Palau. Appartenente a una famiglia storica del Vermentino, è diventato famoso per produrre vini bianchi costosissimi. Ragnedda, originario di Arzachena, è un imprenditore conosciuto per vari motivi. Figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, fa parte di una famiglia nota per la produzione di vino d’eccellenza radicata nel territorio. Il padre è uno dei fondatori della cantina Capichera, marchio sardo ceduto di recente con cui è diventato famoso in tutto il mondo il Vermentino di Gallura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chi 232 emanuele ragnedda l8217uomo che ha confessato il femminicidio di cinzia pinna il suo vino 232 il pi249 caro d8217italia

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Cerca Video su questo argomento: 232 Emanuele Ragnedda L8217uomo