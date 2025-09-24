Chi è Emanuele Ragnedda l’imprenditore sardo reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna

41 anni, una vita nell’industria vinicola sarda. Il suo vermentino «Disco volante» si vende anche a 1800 euro. Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto di Cinzia Pinna, è il proprietario dell’azienda agricola Conca Entosa, con terreni tra Sassari e Palau, la località di mare di fronte all’arcipelago della Maddalena. Proprio da lì erano partite le ricerche della 33enne di Castelsardo, che Ragnedda nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre ha confessato di aver ucciso, nascondendo il cadavere nella tenuta dove produce il vino. Scapolo, assiduo frequentatore di discoteche. Nato ad Arzachena, nella Gallura nord-est, ex Tempio Pausania, ha lavorato da subito nell’azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo ? https://shorturl.at/P66dr - X Vai su X

Chi è Emanuele Ragnedda l’imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna | le sue bottiglie costano fino a 1.800 euro; Chi è Emanuele Ragnedda l’imprenditore indagato per l’omicidio di Chiara Pinna; Chi è l’imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna.