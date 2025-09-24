È Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena in Costa Smeralda, l’ uomo indagato per l’omicidio della 33enne Cinzia Pinna, scomparsa lo scorso 11 settembre a Palau in Sardegna. Era proprio insieme a Ragnedda – oltre che a un giovane milanese di 26 anni, anche lui oggi indagato ma per occultamento di cadavere – che la vittima è stata vista per l’ultima volta prima della sparizione, in un locale proprio di Palau. Sono in corso gli accertamenti irripetibili del Ris di Cagliari in una tenuta di Ragnedda, 70 ettari di vigneto. Chi è Emanuele Ragnedda. Nato in una nota famiglia di viticoltori, Ragnedda aveva deciso di seguire le orme dei genitori e, dopo aver lavorato nell’azienda di famiglia (una delle più rinomate in Gallura) maturando una lunga esperienza come export manager, nel 2016 aveva creato una propria realtà vitivinicola, dando vita all’azienda ConcaEntosa, situata tra Palau e Arzachena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chi è Emanuele Ragnedda, l’imprenditore indagato per l’omicidio di Chiara Pinna