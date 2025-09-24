Chi è Emanuele Ragnedda l' imprenditore fermato per l' omicidio di Cinzia Pinna | ha tentato la fuga in barca

Un noto imprenditore del vino di Arzachena, il 41enne Emanuele Ragnedda, è stato fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo, in provincia di Sassari, scomparsa lo scorso 11 settembre a Palau. L'uomo, che già risultava indagato, è stato bloccato dai carabinieri, in. 🔗 Leggi su Today.it

