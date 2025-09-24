Chi è Emanuele Ragnedda l’imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna | le sue bottiglie costano fino a 1.800 euro

Emanuele Ragnedda ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura, il corpo è stato ritrovato in un casolare tra Arzachena e Palau. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi è Emanuele Ragnedda, l’imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna: le sue bottiglie costano fino a 1.800 euro

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

$Sardegna La scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, sparita l’11 settembre. Fermato un noto imprenditore del vino, Emanuele Ragnedda. Stava tentando di fuggire in barca. La cronaca di @SimoneZazzera - X Vai su X

Chi è Emanuele Ragnedda l’imprenditore indagato per l’omicidio di Chiara Pinna; Emanuele Ragnedda il vino da 1.800 euro a bottiglia e l’azienda di famiglia Chi è l’imprenditore indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna.