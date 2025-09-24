Chi c’è dietro la startup che vuole lanciare la prima stazione spaziale commerciale | ha già un accordo con Musk

Jed McCaleb, imprenditore noto nel settore delle criptovalute, è in fondatore di Vast Space, una start up americana che punta a lanciare la prima stazione spaziale commerciale al mondo. Ecco com'è fatta e quando verrà lanciata in orbita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

