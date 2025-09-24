Chi c’è dietro la startup che vuole lanciare la prima stazione spaziale commerciale | ha già un accordo con Musk
Jed McCaleb, imprenditore noto nel settore delle criptovalute, è in fondatore di Vast Space, una start up americana che punta a lanciare la prima stazione spaziale commerciale al mondo. Ecco com'è fatta e quando verrà lanciata in orbita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dietro - startup
Big tech, gira che ti rigira le trovi sempre dietro le migliori startup dell'intelligenza artificiale
In Sicilia c’è un movimento che non aspetta: #startup, ricercatori, imprese e community che diventano progetti, #storie, impatto. Dietro ogni passo ci sono #partner che scelgono di investire in questa energia. Non è solo innovazione: è una visione condivisa. - facebook.com Vai su Facebook
“Meglio chiudere la scuola se continua a tradire il suo nome.” #MassimoCacciari non usa mezzi termini: dietro startup e AI si nasconde una resa culturale senza precedenti. Leggi l’intervista completa al link https://lnkd.in/djvnSQhh - X Vai su X