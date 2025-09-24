Chi affronterà Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP di Tokyo? L’ipotesi Ruud | precedenti con gioie e dolori
Buona la prima in Giappone per Matteo Berrettini, che regola in due set lo spagnolo Jaume Munar e avanza agli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Tokyo 2025. L’azzurro si è imposto per 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco sul n.40 del ranking mondiale, ritrovando finalmente una buona efficacia con la sua combinazione preferita servizio-dritto e annullando tutte e otto le palle break concesse sul cemento outdoor nipponico. Berrettini è riuscito dunque a mantenere sempre il suo turno di battuta, tornando al successo 137 giorni dopo il 6-4 7-6 rifilato al britannico Jacob Fearnley lo scorso 10 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: affronter - matteo
Sous la pluie, Lyana s’arrête un instant ? Elle pense, elle doute… mais ses yeux restent clairs, toujours prêts à affronter ce qui vient. Dans Chevalier au Dragon 2, chaque silence cache une force, chaque pause annonce un mouvement. L’album est disponib - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini torna alla vittoria dopo più di 4 mesi, battuto Munar a Tokyo: “Speriamo non sia l’ultima” - Matteo Berrettini torna al successo a Tokyo: battuto Munar con autorità e buone sensazioni sul suo rientro. Lo riporta fanpage.it
Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: batte Munar in due set e torna a vincere dopo oltre 4 mesi! - Il romano torna a gioire avanzando nel torneo giapponese grazie al bel successo contro lo spagnolo: adesso attend eil suo avversario agli ottavi ... Come scrive tuttosport.com