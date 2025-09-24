Buona la prima in Giappone per Matteo Berrettini, che regola in due set lo spagnolo Jaume Munar e avanza agli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Tokyo 2025. L’azzurro si è imposto per 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco sul n.40 del ranking mondiale, ritrovando finalmente una buona efficacia con la sua combinazione preferita servizio-dritto e annullando tutte e otto le palle break concesse sul cemento outdoor nipponico. Berrettini è riuscito dunque a mantenere sempre il suo turno di battuta, tornando al successo 137 giorni dopo il 6-4 7-6 rifilato al britannico Jacob Fearnley lo scorso 10 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronterà Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP di Tokyo? L’ipotesi Ruud: precedenti con gioie e dolori