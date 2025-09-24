Chewing Gum Day a Milano un evento per tutta la famiglia celebra la gomma da masticare Ecco dove

Milano, 24 settembre 2025 – Approda a Milano la Chewing Gum Galaxy, il primo evento immersivo dedicato al mondo del chewing gum tra divertimento, informazione e innovazione Per la prima volta, i festeggiamenti in occasione del Chewing Gum Day si aprono al grande pubblico grazie ad un’esperienza immersiva, gratuita e accessibile a tutti, che da venerdì 26 a domenica 28 settembre accompagnerà visitatori di ogni età alla scoperta del mondo del chewing gum. L'evento è promosso da Perfetti Van Melle, principale produttore di chewing gum in Italia, in occasione del Chewing Gum Day, che si celebra ufficialmente ogni 30 settembre: consumatori, pubblico e curiosi, avranno un'occasione unica per immergersi nella storia e nella contemporaneità di uno dei prodotti più amati di sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chewing Gum Day, a Milano un evento per tutta la famiglia celebra la gomma da masticare. Ecco dove

In questa notizia si parla di: chewing - milano

Dal 26 al 28 settembre Milano ospita Chewing Gum Galaxy: un evento gratuito e immersivo per celebrare il Chewing Gum Day! Un percorso esperienziale per scoprire la storia, le curiosità e i benefici di un prodotto iconico, con installazioni sensoriali e spazi - facebook.com Vai su Facebook

Chewing Gum Day, a Milano un evento per tutta la famiglia celebra la gomma da masticare. Ecco dove; Chewing Gum Galaxy, il primo evento immersivo dedicato al mondo del chewing gum; Arriva a Milano ‘Chewing Gum Galaxy’, primo evento dedicato alla gomma da masticare.

Chewing Gum Day, a Milano un evento per tutta la famiglia celebra la gomma da masticare. Ecco dove - La Chewing Gum Galaxy, dal 26 al 28 settembre, metterà a disposizione per tutti, grandi e piccoli, un’esperienza immersiva alla scoperta del mondo delle “cicche” ... Da msn.com

Il 30 settembre è il “Chewing Gum Day”: ascolta Vic e Marisa e partecipa all’evento - Il 30 settembre torna il Chewing Gum Day, per l’occasione sarà presente a Milano il primo evento immersivo dedicato al mondo del chewing gum, dal titolo “ Chewing Gum Galaxy “. deejay.it scrive