Cheddira l’agente dell’attaccante racconta | Fare gol all’Inter una grande soddisfazione

Cheddira, l’agente dell’attaccante racconta: «Fare gol all’Inter a San Siro una grande soddisfazione». Le sue dichiarazioni. Il neo arrivato Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Sassuolo, ha già fatto parlare di sé con un gol segnato a San Siro contro l’ Inter, nonostante la sconfitta finale dei neroverdi. Il giocatore marocchino, classe 1998, ha dimostrato subito di sapersi inserire efficacemente nel nuovo ambiente e di poter diventare un elemento importante per l’attacco della squadra emiliana. L’inserimento nel gruppo e l’accoglienza. Secondo quanto riportato dall’agente Bruno Di Napoli a TuttoMercatoWeb. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cheddira, l’agente dell’attaccante racconta: «Fare gol all’Inter una grande soddisfazione»

In questa notizia si parla di: cheddira - agente

