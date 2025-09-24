Una bellissima Aryna Sabalenka si gode la dolce vita in Grecia: bikini, tramonti e momenti romantici in barca dopo il trionfo allo US Open. Una pausa al profumo di dolce vita mediterranea era proprio quel che ci voleva per ritemprare il corpo e la mente dopo le fatiche degli US Open. E così, ancora una volta, Aryna Sabalenka ha deciso di rifocillarsi in Grecia, una terra con la quale adesso, per ovvie ragioni, ha un legame ancor più speciale. (Instagram) – Ilveggente.it Greco è infatti il suo fidanzato, in compagnia del quale ha ben pensato di concedersi un romantico break prima che scoccasse l’ora, per lei, di nuovi impegni nell’ambito del Tour. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Che schianto la Sabalenka in versione mediterranea: dolce vita tra bikini e tramonti