Che differenza c'è tra orso bruno e orso marsicano | le caratteristiche dei due plantigradi presenti in Italia

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia vivono due popolazioni di orsi: l’orso bruno europeo e l’orso marsicano, rarissima sottospecie presente solo nell’Appennino centrale. Si differenziano per dimensioni, mantello e anche per temperamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

