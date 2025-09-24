Che differenza c'è tra orso bruno e orso marsicano | le caratteristiche dei due plantigradi presenti in Italia

In Italia vivono due popolazioni di orsi: l’orso bruno europeo e l’orso marsicano, rarissima sottospecie presente solo nell’Appennino centrale. Si differenziano per dimensioni, mantello e anche per temperamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: differenza - orso

