Che diavolo è? È impossibile… | una misteriosa croce rossa appare nello Spazio lo stupore degli scienziati e la scoperta che ribalta le attese
A volte, le più grandi scoperte nascono per caso, da un’anomalia che sfida ogni logica. È quello che è successo a un team internazionale di astronomi che, utilizzando i potenti radiotelescopi NOEMA e ALMA, si è imbattuto in uno dei fenomeni più rari e affascinanti previsti dalla Teoria della Relatività di Einstein: una Croce di Einstein. Ma la loro versione era diversa da tutte le altre, tanto da far esclamare al capo del team, l’astronomo francese Pierre Cox: “ Ci siamo detti: ‘Che diavolo è?'”. Una Croce di Einstein si forma quando la luce di un oggetto celeste lontanissimo, come un quasar, viene deviata e sdoppiata dalla massa di una galassia posta esattamente di fronte, creando quattro immagini distinte disposte a forma di croce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
