Che cos’ha James Van Der Beek di Dawson’s Creek? La verità sulla sua salute e la malattia

James Van Der Beek, il volto indimenticabile di Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, sta combattendo una battaglia silenziosa e coraggiosa contro il cancro. La notizia, che ha scosso i fan in tutto il mondo, spiega la sua assenza alla recente reunion del cast, un evento attesissimo che ha celebrato la serie che ha lanciato la sua carriera. Nel novembre 2024, l’attore ha rivelato di essere affetto da un cancro al colon-retto di stadio 3. “ Ho affrontato questa diagnosi privatamente, con il supporto della mia incredibile famiglia “, ha dichiarato a People. Nonostante la gravità della situazione, Van Der Beek si è mostrato ottimista, sottolineando di sentirsi bene e di avere fiducia nelle cure. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Che cos’ha James Van Der Beek di Dawson’s Creek? La verità sulla sua salute e la malattia

