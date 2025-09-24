Che cos’è il sugo d’uva il dolce della vendemmia che solo in pochi ricordano

Gamberorosso.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una preparazione stagionale fatta con mosto e farina, nata nelle campagne emiliane e tramandata dalle nonne. Un tempo comune, oggi quasi dimenticata. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

che cos8217232 il sugo d8217uva il dolce della vendemmia che solo in pochi ricordano

© Gamberorosso.it - Che cos’è il sugo d’uva, il dolce della vendemmia che solo in pochi ricordano

In questa notizia si parla di: sugo - dolce

Polpettomania! Polpetta di manzo al sugo Polpetta di patata viola, fonduta e nocciole Polpetta dolce di polenta - Per preparare la polpetta di manzo al sugo: in una ciotola mescolare 500 g di macinato di manzo con 150 g di pangrattato di modo che il pane assorba l’acqua della carne in eccesso. Secondo rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Cos8217232 Sugo D8217uva Dolce