Che cos’è il sugo d’uva il dolce della vendemmia che solo in pochi ricordano
Una preparazione stagionale fatta con mosto e farina, nata nelle campagne emiliane e tramandata dalle nonne. Un tempo comune, oggi quasi dimenticata. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: sugo - dolce
Pasta time at Alora! Made with amore, our pasta brings la dolce vita to every plate. From al dente perfection to that irresistible sugo, it’s a little slice of Italia right here. Mangia, enjoy, and feel the passione! +371 22 428 828 Kr.Valdemara iela 27-29 ON - facebook.com Vai su Facebook
Polpettomania! Polpetta di manzo al sugo Polpetta di patata viola, fonduta e nocciole Polpetta dolce di polenta - Per preparare la polpetta di manzo al sugo: in una ciotola mescolare 500 g di macinato di manzo con 150 g di pangrattato di modo che il pane assorba l’acqua della carne in eccesso. Secondo rsi.ch