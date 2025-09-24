Che cosa racconta Familia il film candidato dall'Italia agli Oscar

(askanews) – Familia di Francesco Costabile è il film che l’Italia candida alla selezione per l ‘ Oscar come miglior film internazionale, un’opera sulla violenza che genera violenza, tratta dal libro autobiografico di Luigi Celeste Non sarà sempre così. Il regista, raggiunto telefonicamente dopo l’annuncio della candidatura, ha detto: «La violenza di genere è purtroppo un tema transculturale e trasversale a tutte le classi sociali e a tutti i luoghi. È urgente portarlo al pubblico, soprattutto in un periodo storico in cui la violenza è assolutamente sdoganata, come vediamo nelle guerre di oggi». 🔗 Leggi su Amica.it

Cosa racconta Familia, il film candidato agli Oscar per l'Italia; La storia della mia vita agli Oscar, dal carcere alla rinascita, Luigi Celeste ha ispirato 'Familia'; Intervista ad Adriano Chiarelli: Familia racconta come la violenza ci distrugge.

