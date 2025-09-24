ChatGpt mi dice di fare questo esame Diagnosi fai da te con l’IA allarme dei medici | Pratica pericolosa
Arezzo, 24 settembre 2025 – Diagnosi fai da te. Con l’intelligenza artificiale. E’ il nuovo trend che mette in guardia medici, infermieri e professionisti del settore della salute. “Può essere molto pericoloso”. Il fenomeno dilaga e i rischi che porta con sé non sono pochi. Anzi. Al dottor Ennio Duranti, nefrologo e presidente delle farmacie comunali di Arezzo a volte ci rimane di stucco quando si ritrova davanti certe richieste di esami che - per un uomo di scienza - non stanno né in cielo né in terra. “Mi dicono “eh, ma ChatGpt mi dice di fare questo esame “, e invece no, non ce ne sarebbe bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
