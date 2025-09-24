champagne experience primo anno dopo il trasloco a bologna 700 etichette

Ai nastri di partenza Champagne Experience. Presentato ieri a Bologna il più grande evento italiano sulle bollicine francesi, che dopo aver lasciato Modena con qualche rimpianto, mette le radici sotto le Due Torri. Tante le novità in cartellone per il grande evento che avrà luogo nel padiglione 15 di BolognaFiere, domenica 5 e lunedì 6 ottobre, organizzato da Excellence SIDI, realtà con ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati di alta qualità. Un’edizione con un’offerta su misura per professionisti, mentre da qualche settimana è in corso una rassegna fuori salone con iniziative che accompagneranno all’attesa due giorni, i wine lovers, i ristoratori gli enotecari, ma anche l’hotellerie, i catering di alto profilo e gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

