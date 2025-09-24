Cgil e Unione Sindacale di Base vogliono bloccare l' Italia per la Flotilla

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l'Onu apre un'indagine per accertare le responsabilità degli attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la Commissione europea prende nota della decisione del governo italiano di inviare una nave della marina militare in soccorso delle barche che questa notte sono state danneggiate dal lancio di alcuni droni e spray urticanti. In questo contesto di grande agitazione collettiva per le sorti della spedizione umanitaria in aiuto della popolazione di Gaza, l'opposizione ha definito "inaccettabile" quanto accaduto e i sindacati minacciano un altro sciopero generale per bloccare il Paese nel caso la situazione evolva in senso negativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cgil e unione sindacale di base vogliono bloccare l italia per la flotilla

© Iltempo.it - Cgil e Unione Sindacale di Base vogliono bloccare l'Italia per la Flotilla

In questa notizia si parla di: cgil - unione

Cgil e Usb minacciano un nuovo sciopero per la Flotilla. Salvini: Non lo permetteremo; Lo sciopero per Gaza è stata una batosta per la Cgil; 22 settembre è sciopero generale.

cgil unione sindacale baseCgil e Unione Sindacale di Base vogliono bloccare l'Italia per la Flotilla - Mentre l'Onu apre un'indagine per accertare le responsabilità degli attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la ... Come scrive iltempo.it

cgil unione sindacale baseNuovo sciopero generale per Gaza. Cgil e Usb sulle barricate. Salvini: “Irresponsabili. Non lo permetterò” - Gli attacchi alla Flotilla e la possibilità che la spedizione umanitaria venga bloccata spingono i sindacati verso nuove iniziative di protesta ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Cgil Unione Sindacale Base