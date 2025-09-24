Cgil e Unione Sindacale di Base vogliono bloccare l' Italia per la Flotilla

Mentre l'Onu apre un'indagine per accertare le responsabilità degli attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la Commissione europea prende nota della decisione del governo italiano di inviare una nave della marina militare in soccorso delle barche che questa notte sono state danneggiate dal lancio di alcuni droni e spray urticanti. In questo contesto di grande agitazione collettiva per le sorti della spedizione umanitaria in aiuto della popolazione di Gaza, l'opposizione ha definito "inaccettabile" quanto accaduto e i sindacati minacciano un altro sciopero generale per bloccare il Paese nel caso la situazione evolva in senso negativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cgil e Unione Sindacale di Base vogliono bloccare l'Italia per la Flotilla

Nuovo sciopero generale per Gaza. Cgil e Usb sulle barricate. Salvini: “Irresponsabili. Non lo permetterò” - Gli attacchi alla Flotilla e la possibilità che la spedizione umanitaria venga bloccata spingono i sindacati verso nuove iniziative di protesta ... Scrive quotidiano.net