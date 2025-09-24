CFR – Al Rally Cœur de France 110 equipaggi al via

24 set 2025

Bonato guida la classifica, Camilli cerca il tris, Chatillon debutta in Rally2. Solo 9 vetture nella classe regina, ma è record di Rally5 al via della serie transalpina: saranno quaranta. Il Rally Cœur de France 2025 si prepara a regalare emozioni forti e numeri da record, confermandosi una delle tappe più attese del Campionato Francese . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: rally - france

