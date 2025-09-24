CFR – Al Rally Cœur de France 110 equipaggi al via
Bonato guida la classifica, Camilli cerca il tris, Chatillon debutta in Rally2. Solo 9 vetture nella classe regina, ma è record di Rally5 al via della serie transalpina: saranno quaranta. Il Rally Cœur de France 2025 si prepara a regalare emozioni forti e numeri da record, confermandosi una delle tappe più attese del Campionato Francese . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
200° Rally perfetto per il fuoriclasse francese. Con l'en plein cileno Ogier raccoglie 30 punti, scavalca Evans e ora può puntare decisamente al Titolo. Ogier, Evans e Fourmaux sul podio di Concepcion, Oliver Solberg Campione del Mondo WRC2
135 iscritti al 10° Tindari Rally. Il francese Delecour sfida Pollara-Princiotto