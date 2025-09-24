Cessione di credito in blocco | annullato un decreto ingiuntivo da 160 mila euro

BRINDISI - Il tribunale di Brindisi ha accolto le opposizioni presentate da R. M. e P.D.A, assistiti dall’avvocato Alessia Pisanelli, contro il decreto ingiuntivo con cui una banca chiedeva il pagamento complessivo di oltre 160 mila euro, derivanti da contratti di mutuo stipulati con Findomestic. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

