Cesenatico sullo schermo un’altra fiction in riviera

Cesenatico, 24 settembre 2025 – La spiaggia di Cesenatico e i luoghi più caratteristici del borgo di pescatori, sono stati scelti ancora una volta come parte delle location per una nuova serie televisiva che andrà in onda su Rai 1. Il titolo è “La Ricetta della Felicità” ed il primo dei quattro episodi registrati andrà in onda domani in prima serata. Ambientata nel borgo immaginario di Marina di Romagna, nelle intenzioni degli autori la serie raccoglie l’anima più autentica della riviera, tra mare, borghi, piadinerie e balere. Nello specifico Cesenatico ha dato il suo tocco autentico con le vele al terzo colorate sul porto canale Leonardesco, di una storia che al centro ha la rinascita e l’amicizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

