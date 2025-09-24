Cesena-Palermo restrizioni alla tifoseria rosanero | gli ultras romagnoli resteranno in silenzio per mezzora
Curva Mare in silenzio per i primi 30 minuti nella partita di sabato contro il Palermo per protestare contro l’obbligo di tessera che è stato imposto ai tifosi rosanero. E' la decisione degli ultras del Cesena in vista del match del 27 settembre.“Sabato resteremo in silenzio per i primi 30 minuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo
Parla Rino Foschi: "Quanta sofferenza per accuse ingiuste nella mia Cesena". Gli inizi col conte Rognoni e i 5 campioni del mondo a Palermo
Cesena alla scelta su Klinsmann. Il Palermo offre anche l’ex Gomis
97' - Non basta il gol di Peda e il forcing finale. Passa l'Udinese per 2-1, ma buon test per i rosa. Ci vediamo sabato con la live testuale di Cesena - Palermo
Insieme a Palermo e Cesena, in vetta alla classifica di Serie B c'è il Modena. La squadra di Sottil ha conquistato 10 punti in 4 giornate, segnando più gol di tutti (9)
Cesena-Palermo, restrizioni alla tifoseria rosanero: Curva Mare in silenzio per mezzora; Limitazioni alla trasferta di Brescia, niente da fare: il Tar respinge il ricorso dei tifosi del Cesena; Cesena, hai un tesoro I tifosi valgono la serie A.
Cesena-Palermo, il comunicato della Curva Mare: «Trasferte libere per tutti» - Palermo la Curva Mare annuncia una protesta: «Silenzio per 30 minuti, poi esploderà la rabbia». Da ilovepalermocalcio.com