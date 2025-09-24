Cesena-Palermo restrizioni alla tifoseria rosanero | gli ultras romagnoli resteranno in silenzio per mezzora

Curva Mare in silenzio per i primi 30 minuti nella partita di sabato contro il Palermo per protestare contro l’obbligo di tessera che è stato imposto ai tifosi rosanero. E' la decisione degli ultras del Cesena in vista del match del 27 settembre.“Sabato resteremo in silenzio per i primi 30 minuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

