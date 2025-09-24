Cervia capitale del triathlon | tremila atleti in gara per i tricolori sprint

Il 27 e 28 settembre la Riviera Romagnola ospita i Campionati italiani Assoluti, Under 23, Age Group, la Mixed Relay e la Coppa Crono. Gare Elite in diretta su RaiPlay. Dopo l’Ironman, Cervia torna sotto i riflettori con un altro weekend di grande multidisciplina. Sabato 27 e domenica 28 settembre, la località romagnola ospiterà i Campionati italiani di Triathlon Sprint: 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa per assegnare i titoli Assoluti, Under 23, Age Group, oltre alla Mixed Relay e alla Coppa Crono. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it