Cervia capitale del triathlon | tremila atleti in gara per i tricolori sprint
Il 27 e 28 settembre la Riviera Romagnola ospita i Campionati italiani Assoluti, Under 23, Age Group, la Mixed Relay e la Coppa Crono. Gare Elite in diretta su RaiPlay. Dopo l’Ironman, Cervia torna sotto i riflettori con un altro weekend di grande multidisciplina. Sabato 27 e domenica 28 settembre, la località romagnola ospiterà i Campionati italiani di Triathlon Sprint: 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa per assegnare i titoli Assoluti, Under 23, Age Group, oltre alla Mixed Relay e alla Coppa Crono. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Cervia torna capitale del triathlon con l'Ironman: il programma dell'edizione 2025
A Cervia premiato Aldo Rock per i suoi 40 anni di triathlon. Tra i 3000 atleti in gara la vittoria va a Lavrencic