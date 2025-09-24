Cerimonia Onore a chi ha dato lustro al paese
Lajatico celebra il valore del tempo donato alla collettività. In occasione della tradizionale Fiera paesana, il sindaco Fabio Tedeschi e tutta l’amministrazione comunale di Lajatico ha dedicato un momento solenne e sentito al riconoscimento di coloro che, con generosità e impegno, hanno trasformato il proprio tempo in valore per il benessere della collettività. Con questo spirito ha preso vita l’intitolazione della Sala consiliare ad Angiolino Pacchi. In una cerimonia emozionante, alla presenza di familiari, amici e numerosi cittadini, è stata intitolata la sala al compianto Angiolino Pacchi, sindaco di Lajatico dal 1964 al 1995. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cerimonia - onore
Combatterono per liberare Forlì dal nazifascismo: la cerimonia in onore dei soldati Sikh caduti in guerra
A Bruxelles cerimonia in onore dei giornalisti uccisi a Gaza
Tom Hanks, annullata la cerimonia in suo onore per: "Preparare i soldati della forza più letale del mondo"
Il sindaco, Aurelio Lo Fazio, ha partecipato questa mattina alla cerimonia in onore di Salvo d'Acquisto, nel piazzale a lui dedicato, a Lido delle Sirene. - facebook.com Vai su Facebook
Un grande onore rappresentare l’Italia alla Cerimonia dell’80^Anniversario della Carta di San Francisco. Dobbiamo riaffermare il ruolo centrale della Carta @UN nel promuovere la pace e la sicurezza internazionali. #UNGA80 - X Vai su X
Lecco celebra la Prima Giornata dell'Internato: nove medaglie d'onore agli eroi; Fiumicino – Al Centro Tecnico Rifornimenti cerimonia in ricordo della Medaglia d’Oro al Valor Militare Tenente Colonnello Pilota Mario Giuliano; Festa della Repubblica Arezzo: cerimonia solenne tra memoria, riconoscimenti e partecipazione civica.
Cerimonia Onore a chi ha dato lustro al paese - Lajatico, intitolata la sala consiliare ad Angiolino Pacchi. Da lanazione.it
L'Università dell'Insubria ha celebrato i Dottori di Ricerca: sabato 20 settembre la cerimonia di consegna dei diplomi con ospite d'onore Amalia Ercoli Finzi - non guardate alla fine del percorso di dottorato come alla fine del percorso di studi, perché è solo studiando ed aggiorna ... varesenoi.it scrive