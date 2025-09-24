Cerimonia Onore a chi ha dato lustro al paese

Lajatico celebra il valore del tempo donato alla collettività. In occasione della tradizionale Fiera paesana, il sindaco Fabio Tedeschi e tutta l’amministrazione comunale di Lajatico ha dedicato un momento solenne e sentito al riconoscimento di coloro che, con generosità e impegno, hanno trasformato il proprio tempo in valore per il benessere della collettività. Con questo spirito ha preso vita l’intitolazione della Sala consiliare ad Angiolino Pacchi. In una cerimonia emozionante, alla presenza di familiari, amici e numerosi cittadini, è stata intitolata la sala al compianto Angiolino Pacchi, sindaco di Lajatico dal 1964 al 1995. 🔗 Leggi su Lanazione.it