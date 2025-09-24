Cerignolani morti annegati a Otranto | in tre a processo per omicidio colposo mediante omissione
Per la tragica morte di Pia Patruno e Francesco Mancino, entrambi di Cerignola, morti nelle acque di Otranto il 10 luglio del 2021, con l'accusa di omicidio colposo mediante omissione, sono stati rinviati a giudizio la titolare 62enne della concessione marittima, in località Baia dei Turchi
Salento, morirono annegati: a processo bagnino e responsabili del lido - Per la morte di due ragazzi di Cerignola, annegati in località Baia dei Turchi, a Otranto, nell'estate del 2021 sono stati rinviati a giudizio un bagnino, il titolare di un ...