Cercano di rubare 245 euro di vestiti da un negozio in centro a Milano | arrestati

Milanotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno cercato di fare shopping gratis in centro a Milano, ma per loro sono scattate le manette.Due giovani di 19 e 21 anni, entrambi cittadini senegalesi e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cercano - rubare

Cercano di rubare un chilometro di rame nella ditta: scoperti e arrestati in cinque

Cercano di rubare 700 euro di vestiti da Half Price a Merlata con la borsa schermata

Cercano di rubare trucchi e cosmetici a CityLife: tre ragazzine nei guai

Cercano di rubare 245 euro di vestiti da un negozio in centro a Milano: arrestati.

Marocchini 20enni cercano di rubare 600 euro di vestiti da H&M: arrestati. In tasca avevano anche un coltello - Sono stati arrestati in flagranza di reato mentre cercavano di uscire da un negozio H&M del centro con borse piene di merce non pagata, per un valore di 600 euro. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Cercano Rubare 245 Euro