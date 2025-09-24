Cercano di rubare 245 euro di vestiti da un negozio in centro a Milano | arrestati
Hanno cercato di fare shopping gratis in centro a Milano, ma per loro sono scattate le manette.Due giovani di 19 e 21 anni, entrambi cittadini senegalesi e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: cercano - rubare
Cercano di rubare un chilometro di rame nella ditta: scoperti e arrestati in cinque
Cercano di rubare 700 euro di vestiti da Half Price a Merlata con la borsa schermata
Cercano di rubare trucchi e cosmetici a CityLife: tre ragazzine nei guai
Carini, in 4 cercano di rubare condizionatori e uno scaldabagno in una casa sequestrata: arrestati I Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini hanno arrestato 4 palermitani di età compresa tra i 5 - facebook.com Vai su Facebook
Olindo, sei da rubare ? - X Vai su X
Cercano di rubare 245 euro di vestiti da un negozio in centro a Milano: arrestati.
Marocchini 20enni cercano di rubare 600 euro di vestiti da H&M: arrestati. In tasca avevano anche un coltello - Sono stati arrestati in flagranza di reato mentre cercavano di uscire da un negozio H&M del centro con borse piene di merce non pagata, per un valore di 600 euro. Da ilgazzettino.it