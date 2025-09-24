Cerca di rubare alcolici al supermercato | arrestato dalla polizia
Prima ha preso diverse bottiglie dagli scaffali del reparto alcolici. Quando è arrivato in cassa ha cercato di tirare dritto senza pagare, ma per lui sono scattate le manette.Un uomo di 37 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dalla polizia alla Coop di via Quarenghi a Milano con l’accusa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
