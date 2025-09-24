C’era una volta Italiano in Europa Il tecnico è pronto per una rivincita
di Massimo Vitali Un Italiano in Europa. Con pieno merito, perché l’Europa League Vincenzo se l’è guadagnata sul campo, insieme con i suoi ragazzi, alzando al cielo a maggio la Coppa Italia. E con piena cognizione di causa, perché Italiano l’Europa la frequenta dal 2022, ci ha giocato perfino due finali (il fatto che abbia perso entrambe non sminuisce la virtuosità del percorso) e nulla vieta di pensare che il suo calcio a mille all’ora modellato attorno a un’organizzazione tattica coraggiosa e feroce non possa un giorno consegnargli una panchina europea ancora più prestigiosa di quella rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: volta - italiano
Beach volley, Benazzi profeta in patria a Marina di Ravenna! Prima volta per Acerbi con Bonifazi nella terza tappa del Campionato Italiano
Wimbledon, Sinner vendica Parigi e batte Alcaraz in 4 set: per la prima volta un italiano è il re dell'erba
Sinner Re di Wimbledon: batte in quattro set Alcaraz, prima volta per un italiano
Ancora una volta il Capitano Diego Bedetti è CAMPIONE ITALIANO DI DRIFTING PER SOCIETÀ 2025, ANCORA UNA VOLTA A BORDO DI UNA NOSTRA POLARIS 23 - facebook.com Vai su Facebook
Per la prima volta, un volo Ita da Milano Linate a Roma Fiumicino farà viaggiare due cani di taglia superiore ai 10 chili in cabina al fianco dei proprietari. Ecco le novità introdotte dall'Enac ? https://l.euronews.com/UXRo - X Vai su X
Via alla Serie A c’era una volta il campionato dei sogni.