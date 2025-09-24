C’era una volta Italiano in Europa Il tecnico è pronto per una rivincita

di Massimo Vitali Un Italiano in Europa. Con pieno merito, perché l’Europa League Vincenzo se l’è guadagnata sul campo, insieme con i suoi ragazzi, alzando al cielo a maggio la Coppa Italia. E con piena cognizione di causa, perché Italiano l’Europa la frequenta dal 2022, ci ha giocato perfino due finali (il fatto che abbia perso entrambe non sminuisce la virtuosità del percorso) e nulla vieta di pensare che il suo calcio a mille all’ora modellato attorno a un’organizzazione tattica coraggiosa e feroce non possa un giorno consegnargli una panchina europea ancora più prestigiosa di quella rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

